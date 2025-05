CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 28,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 28,50 EUR zu. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 28,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.778 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 440,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von CANCOM und Bechtle gefragt nach Kaufempfehlungen

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren