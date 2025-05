CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,95 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 28,95 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,20 EUR zu. Bei 28,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 16.134 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,44 Prozent. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,70 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

