CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:50 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,70 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,20 EUR zu. Mit einem Wert von 28,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.822 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Mit einem Zuwachs von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 26,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 410,55 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von CANCOM und Bechtle gefragt nach Kaufempfehlungen