CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Nachmittag zu

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 28,60 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 15:39 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 28,60 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.164 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 18,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 25,66 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.08.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 394,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

