CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,62 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,76 EUR zu. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,52 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.020 Aktien.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 64,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,60 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

