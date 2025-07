Kursverlauf

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag fester

29.07.25 09:24 Uhr

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 26,45 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 26,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,95 EUR. Zuletzt wechselten 5.923 CANCOM SE-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 33,16 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,77 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus. CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie CANCOM SE: Institutioneller Vertrauensbeweis als Wegweiser? Erste Schätzungen: CANCOM SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

