CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,30 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.673 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,39 Prozent wieder erreichen. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

