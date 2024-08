Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 62,40 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 62,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 62,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.584 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 98,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 4,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

