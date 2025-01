Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,48 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 45,48 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 45,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.196 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 172,10 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 2,64 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,773 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,19 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne

Börse Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX