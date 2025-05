Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 61,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 61,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 61,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 61,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.671 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2024 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 37,28 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 38,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,705 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Carl Zeiss Meditec-Aktie steigt: Hoffnung auf China-Erholung trifft auf Unsicherheit

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet