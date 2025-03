Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 64,70 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,10 EUR. Bei 64,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 4.381 Stück.

Bei 122,95 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 90,03 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 31,56 Prozent Luft nach unten.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,687 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 62,58 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Am 13.05.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

