Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 68,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 68,75 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 69,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 3.806 Stück.

Am 20.03.2024 markierte das Papier bei 121,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,687 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,58 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Am 14.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

