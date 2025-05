Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 60,85 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,75 EUR ab. Bei 61,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.887 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2024 markierte das Papier bei 95,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 37,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,709 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,56 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

