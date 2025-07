Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 52,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 52,20 EUR. Bei 51,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.518 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (44,28 EUR). Abschläge von 15,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,637 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 63,31 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie höher: Analyst sieht bei Carl Zeiss kurzfristige Unsicherheiten

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren