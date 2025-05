Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 59,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 59,60 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,40 EUR nach. Bei 59,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 34.684 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 59,23 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 25,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,709 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 64,19 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Carl Zeiss Meditec-Aktie steigt: Hoffnung auf China-Erholung trifft auf Unsicherheit

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet