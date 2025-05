Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 60,00 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 60,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.077 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,90 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 58,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,709 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,19 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

