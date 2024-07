Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 62,95 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:40 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 62,95 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.954 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Gewinne von 96,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,95 EUR ab. Mit Abgaben von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,945 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

