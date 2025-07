Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,65 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,50 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 26.439 Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 42,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 12,58 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,637 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,31 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

