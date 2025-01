Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 55,95 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 55,95 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 57,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,25 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 231.422 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,18 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 26,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,694 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,81 EUR an.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 06.02.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,10 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

