Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 66,40 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 66,40 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 66,55 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,05 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.818 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 80,72 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 33,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,687 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,58 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

