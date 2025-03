Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 64,55 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 64,55 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,35 EUR. Mit einem Wert von 65,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.391 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 120,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 85,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 31,40 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,687 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,58 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Schwacher Handel: TecDAX nachmittags im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags