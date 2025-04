Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 59,25 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 59,25 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,25 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 58,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.531 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 103,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2024). 73,84 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (44,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,27 Prozent.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Am 13.05.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

