Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 60,50 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 60,50 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 60,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.465 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 95,80 EUR erreichte der Titel am 21.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,709 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 63,56 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

