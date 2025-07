Kurs der Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag gefragt

28.07.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 52,05 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 52,05 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,35 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.924 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 27,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 17,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,637 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 63,31 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen Carl Zeiss Meditec-Aktie höher: Analyst sieht bei Carl Zeiss kurzfristige Unsicherheiten

