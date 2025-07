Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 52,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 52,00 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 52,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 51,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 4.065 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 17,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,637 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,31 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

