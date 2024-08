Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 66,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 66,10 EUR. Bei 67,15 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.192 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,05 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 11,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,893 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

