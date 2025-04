Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Dienstagmittag Boden gut

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 59,90 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 59,90 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 60,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.073 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 35,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

