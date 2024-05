Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 88,50 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 88,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 88,25 EUR. Bei 88,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 29.966 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 28,48 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,38 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

