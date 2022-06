Carnival Aktie News: Carnival am Nachmittag mit Verlusten

Die Carnival-Aktie musste um 01.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 12,65 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 12,65 EUR. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.225 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2021 auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 10,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 16,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival ließ sich am 22.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,79 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.142,31 Prozent auf 1.623,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2022 wird am 23.06.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,40 USD je Aktie belaufen.

