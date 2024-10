Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Nachmittag nach

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 17,46 USD.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 17,46 USD ab. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 17,42 USD. Bei 17,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 581.058 Carnival-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,09 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 37,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.09.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,37 USD. Im letzten Jahr hatte Carnival einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,85 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.12.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,51 USD je Carnival-Aktie.

