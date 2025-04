Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag im Plus

So bewegt sich Carnival

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 17,24 USD zu.

Das Papier von Carnival legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 17,24 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 17,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 797.477 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 66,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 20,07 Prozent Luft nach unten.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 21.03.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,17 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.06.2025 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,86 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

