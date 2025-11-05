Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 27,03 USD zu.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 27,03 USD. Bei 27,03 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 536.015 Carnival-Aktien.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.09.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,33 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,90 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

