Fokus auf Aktienkurs

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

04.11.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 7,2 Prozent auf 26,64 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
23,19 EUR -1,62 EUR -6,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 7,2 Prozent auf 26,64 USD. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 26,60 USD. Mit einem Wert von 27,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.039.594 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,13 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD. Mit Abgaben von 43,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Carnival veröffentlichte am 29.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,25 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

mehr Analysen