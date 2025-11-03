Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 28,58 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 28,58 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,51 USD nach. Bei 28,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 261.024 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,75 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Carnival ließ sich am 29.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent auf 8,15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je Carnival-Aktie belaufen.
