Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 16,37 USD zu.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 16,37 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,45 USD zu. Mit einem Wert von 16,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 363.395 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 19,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2023). Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 17,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 33,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 25.06.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4,91 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

