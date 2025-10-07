Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Kurseinbußen

DAX24.381 ±0,0%Est505.616 -0,2%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.806 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.985 +0,6%
07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 28,63 USD.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 28,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,55 USD aus. Bei 29,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 331.910 Carnival-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 12,70 Prozent niedriger. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.09.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. USD – ein Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 7,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

