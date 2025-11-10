Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 27,14 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 27,14 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,43 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,09 USD. Bisher wurden via New York 329.836 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,08 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.09.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,90 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,14 USD je Aktie belaufen.

