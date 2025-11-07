Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 26,56 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 26,56 USD. Im Tageshoch stieg die Carnival-Aktie bis auf 26,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,05 USD. Bisher wurden via New York 351.342 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,80 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. 23,48 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,08 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Carnival ließ sich am 29.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 7,90 Mrd. USD eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

