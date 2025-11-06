DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.069 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Carnival hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Carnival-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,90 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Carnival-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 26,90 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,01 USD an. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 26,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 331.540 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Am 29.09.2025 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

