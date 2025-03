Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 19,40 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 19,40 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 19,95 USD. Bei 19,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 1.261.909 Aktien.

Am 01.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 40,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 20.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,94 Mrd. USD – ein Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 21.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Carnival-Anleger Experten zufolge am 20.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

