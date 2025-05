Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 23,07 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 23,07 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,11 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,82 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 789.917 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,72 USD. Dieser Kurs wurde am 01.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 24,49 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 13,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 40,27 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Carnival gewährte am 21.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,81 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 19.06.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

