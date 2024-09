Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verteuert sich am Nachmittag

Carnival im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 16,74 USD.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 16,74 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 16,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 777.189 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 15,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,85 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 25.06.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 5,78 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 4,91 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,19 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

