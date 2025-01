Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 24,81 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 24,81 USD nach oben. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 25,27 USD zu. Bei 25,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 721.013 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 06.12.2024. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 9,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 80,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 20.12.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,94 Mrd. USD – ein Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 1,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

