Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Carnival

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 21,18 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 21,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 21,41 USD. Bei 20,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.184.330 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,41 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,85 USD. Mit Abgaben von 48,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.09.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent auf 7,90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,85 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carnival wird am 19.12.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 nachmittags

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag fester