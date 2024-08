Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carnival

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 15,36 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 15,36 USD. Die Carnival-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,31 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 576.296 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 10,85 USD. Abschläge von 29,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 25.06.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ebenfalls ein EPS von -0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,91 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Carnival wird am 26.09.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

