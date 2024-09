Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 17,49 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 17,49 USD zu. Die Carnival-Aktie legte bis auf 17,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 872.638 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,85 USD fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,99 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Am 25.06.2024 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ebenfalls ein EPS von -0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,91 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,19 USD im Jahr 2024 aus.

