So entwickelt sich Carnival

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag südwärts

18.08.25 16:10 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 29,62 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
25,28 EUR -0,18 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Carnival befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 29,62 USD ab. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 29,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,63 USD. Zuletzt wurden via New York 341.364 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 31,00 USD. Mit einem Zuwachs von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 49,09 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 24.06.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 2,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

mehr Analysen