Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carnival

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 28,91 USD ab.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 28,91 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 28,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 354.612 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 31,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 7,23 Prozent zulegen. Bei 15,08 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 47,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 24.06.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Mrd. USD – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,00 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

