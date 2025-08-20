Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 29,17 USD ab.
Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 29,17 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 28,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.615 Carnival-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 31,00 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 93,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umsetzen können.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,00 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.
Redaktion finanzen.net
