Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 18,43 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 18,43 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 18,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,67 USD. Zuletzt wechselten via New York 601.317 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 6,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,85 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 41,16 Prozent Luft nach unten.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Carnival ließ sich am 25.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,78 Mrd. USD im Vergleich zu 4,91 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carnival am 30.09.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.09.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2024 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

